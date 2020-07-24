Генпрокуратура: Бабарико предъявлено новое обвинение

Экс-председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико 24 июля предъявлено новое обвинение в получении от представителей коммерческих структур более Br28 млн незаконных вознаграждений.

«Согласно материалам дела, Бабарико В.Д. 20 июня 2020 года предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 431(дача взятки), ч.2 ст.243 (уклонение от уплаты сумм налогов) и ч.2 ст.235 (легализация средств, полученных преступным путем) УК. Собранные по делу к настоящему времени доказательства… дали основание для изменения и дополнения предъявленного обвинения. В связи с чем 24 июля 2020 года ему предъявлено новое обвинение», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

«В частности, действия Бабарико В.Д. по получению от представителей коммерческих структур незаконных денежных вознаграждений в общей сумме более 28 млн рублей и их распределению среди руководства ОАО «Белгазпромбанк», совершенные им как должностным лицом – председателем правления данного банка, переквалифицированы с ч.2 ст.431 на ч.3 ст. 430 УК как принятие должностным лицом для себя материальных ценностей в особо крупном размере в составе организованной группы. Кроме того, в новом обвинении конкретизированы отдельные обстоятельства вменяемых ему преступлений», - сообщила Генпрокуратура.

С целью уточнения обстоятельств направлен ряд запросов об оказании правовой помощи в адрес компетентных учреждений Латвии, Эстонии, России, США, Великобритании, Турции, Виргинских (Британских) островов, Республики Кипр.