Последнее обновление: 23.07.2020 10:24

Лукашенко обзавелся избирательным фондом

Лукашенко решил открыть избирательный счет, на который по состоянию на 22 июля поступило 237994,84 рубля. Актуализированные данные о состоянии избирательных счетов появились на сайте ЦИК РБ.

Максимальный размер избирательного фонда составляет 9 тыс. базовых величин (243 тыс. рублей).

Таким образом, на счет Лукашенко поступило 97,94% от максимально возможной суммы, из которой уже потрачено1354,04 рубля.

На избирательный счет Светланы Тихановской поступило 51777,45 рубля, расходы составили - 5893,86 рубля.

На счета Анны Канопацкой, Сергея Черечня, Андрея Дмитриева поступили соответственно 4006 рублей, 2600 рублей, 2562 рубля, расходы составили 3044 рубля, 2501,58 рубля, 915,10 рубля.

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