Верховный суд РБ не стал рассматривать жалобу Бабарико (Дополнено)

Верховный суд Беларуси не стал рассматривать жалобу Виктора Бабарико на решение ЦИК РБ не регистрировать его кандидатом в президенты. Свое решение Верховный суд объяснил тем, что Виктор Бабарико пропустил установленный законодательством срок для обжалования постановления ЦИК.

«В ч.5 ст.68-1 Избирательного кодекса Республики Беларусь (далее – ИК) предусмотрено, что лицо, выдвинутое кандидатом в Президенты Республики Беларусь, может обжаловать решение Центральной комиссии об отказе в регистрации кандидатом в Президенты Республики Беларусь в трехдневный срок со дня принятия решения», - говорится в определении Верховного суда РБ.

«Таким образом, материальным законом установлен срок для реализации права на обжалование принятого Центральной комиссией постановления и порядок его исчисления. Этот срок является пресекательным и восстановлению не подлежит», - поясняет ВС РБ.

Постановление ЦИК датировано 14 июля 2020 года. Жалоба Бабарико в Верховный суд подана 17 июля. Трехдневный срок истек 16 июля.

«Из представленных материалов видно, что жалобы Бабарико В.Д. на постановление Центральной комиссии от 14 июля 2020 года подписаны заявителем 17 июля 2020 года и в тот же день направлены в Верховный Суд, что свидетельствует о пропуске Бабарико В.Д. определенного ч.5 ст.68-1 ИК срока», - отмечается в определении.

«…отказать в возбуждении гражданского дела по жалобам Бабарико Виктора Дмитриевича на постановление Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов от 14 июля 2020 года №92 об отказе в регистрации кандидатом в Президенты Республики Беларусь. Определение вступает в законную силу немедленно и обжалованию (опротестованию) в апелляционном порядке не подлежит», - сказано в определении.

Политическую экзекуцию Виктора Бабарико привела в исполнение судья Верховного Суда Республики Беларусь Кулик Валентина Геннадьевна.

Юрист штаба Максим Знак не согласен с решением ВС РБ. По его мнению, отсчет трех дней должен начинаться с 15 июля.

«Трехдневный срок обращения в срок является процессуальным сроком. Согласно ст. 150 ГПК РБ, течение процессуальных сроков начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено их начало. Учитывая, что Постановление вынесено 14.07.2020, вручено заявителю 15.07.2020, в день, с которого начато течение процессуального срока, и трехдневный срок истекает 17.07.2020 года», - пишет Знак в комментарии в fb.

«Согласно ст. 154 ГПК РБ если процессуальный срок, установленный ГПК РБ или иными актами законодательства, пропущен по причине, признанной уважительной, суд может восстановить его. Заявления о восстановлении процессуального срока не принимаются к рассмотрению, если этот срок в соответствии с настоящим Кодексом или иным актом законодательства не подлежит восстановлению. Оговорки о невозможности восстановления срока, предусмотренного ст. 68-1 ИК РБ, в законодательстве не содержится, таким образом, срок может быть восстановлен», - также отмечает он.

Вместе с тем следует отметить, что глава ЦИК Лидия Ермошина предупреждала, что трехдневный срок обжалования начинается в день вынесения решения, то есть 14 июля несмотря на то, что постановление ЦИК было выдано на руки только 15 июля.