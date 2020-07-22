Макей рассказал Госдепу США сказку о демократических выборах в синеокой

Глава МИД РБ Владимир Макей был вынужден сегодня объясняться перед Госдепом США по поводу избирательной вакханалии, творящейся в отдельно взятой стране в центре Европы.

«Состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с заместителем Государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом», - сообщила пресс-служба МИД РБ.

«По просьбе американской стороны В.Макей детально проинформировал собеседника о нюансах президентской кампании в Республике Беларусь», - отмечается в сообщении.

Впрочем, в бочке с дегтем нашлась и ложка меда. Разговор состоялся «по инициативе американской стороны». Или это совсем не мед ?