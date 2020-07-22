Кампания «Право Выбора-2020» видит нарушение Конституции в решении ЦИК о 5 наблюдателях

Кампания «Право Выбора» заявляет о том, что постановление ЦИК Беларуси «5 наблюдателей на участок» противоречит Конституции РБ и основополагающим принципам проведения свободных и демократичных выборов.

«Своим решением Центральная комиссия практически лишает возможности независимых наблюдателей, выдвинутых гражданами и демократическими организациями, наблюдать за проведением голосования и подсчетом голосов. Учитывая тот факт, что представители демократических партий, общественных объединений, а также выдвинутые гражданами не были допущены в состав участковых комиссий, ограничения количества наблюдателей означает, что в Беларуси выборы превращаются в полностью закрытый, негласный процесс», - говорится в заявлении.

Кампания «Право Выбора» предлагаем отменить решение об ограничении количества наблюдателей, а также требует публикации списка наблюдателей, которые были массово аккредитованы в первые дни работы избирательных комиссий, «для соблюдения принципа равных прав в участия в наблюдении».

«Вместе с тем мы призываем граждан не отказываться от участия в наблюдении и аккредитоваться на избирательных участках», - отмечается в заявлении.