ЦИК РБ отказался показать адвокатам Бабарико письмо из Гонконтроля

ЦИК Беларуси отказался предоставить адвокатам Виктора Бабарико возможность ознакомиться с письмом Комитета госконтроля, на основании которого экс-банкиру было отказано в регистрации кандидатом в президенты.

В ответ на соответствующий запрос ЦИК сообщил, что письмо не может быть предоставлено, поскольку содержит информацию из материалов уголовного дела, а все необходимые сведения отражены в постановлении комиссии об отказе в регистрации Бабарико кандидатом в президенты, сообщил юрист штаба Максим Знак во время стрима.