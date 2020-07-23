Последнее обновление: 23.07.2020 10:24

ЦИК РБ отказался показать адвокатам Бабарико письмо из Гонконтроля

ЦИК Беларуси отказался предоставить адвокатам Виктора Бабарико возможность ознакомиться с письмом Комитета госконтроля, на основании которого экс-банкиру было отказано в регистрации кандидатом в президенты.

В ответ на соответствующий запрос ЦИК сообщил, что письмо не может быть предоставлено, поскольку содержит информацию из материалов уголовного дела, а все необходимые сведения отражены в постановлении комиссии об отказе в регистрации Бабарико кандидатом в президенты, сообщил юрист штаба Максим Знак во время стрима.

Далее по теме
Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июнь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Июль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование