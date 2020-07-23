Валерий Цепкало создает Комитет народного единства

Экс-директор Парка высоких технологий Валерий Цепкало, которому ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты Беларуси , сказал, что создает Комитет народного единства.

«Мы создаем Комитет народного единства. Это действительно должно быть народное единство — в противопоставлении единоличной власти, которая установилась у нас в стране», — заявил Цепкало в видеообращении на Youtube 22 июля, к4оторое почему-то не было анонсировано ни на официальной странице в fb, ни в официальном канале в телеграм.

В комитет он позвал «всех известных в Республике Беларусь политиков, которых когда-то Лукашенко выбрасывал с политической арены».

«Я хочу пригласить всех деятелей культуры, науки, искусства — тех, для которых небезразлична судьба и история нашей страны. Я хочу пригласить спортсменов, которые сегодня могут доказать, что они действительно с народом, а не с этой властью, которая уже, по большому счету, скомпрометировала себя. Власть, которая потеряла ориентир, власть, которая потеряла ценности, превращается в убогую, мерзкую, богопротивную власть», — сказал Цепкало.

Общей задачей он назвал «убрать тех, кто рассматривает белорусский народ просто как источник для своего благосостояния».

«Пришло время перемен, и я прошу всех вас, я прошу белорусов: давайте мы используем эту уникальную возможность для того, чтобы сделать нашу страну свободной, демократичной, цивилизованной», — призвал Цепкало.