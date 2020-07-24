Последнее обновление: 24.07.2020 09:46

Борисов голосует за Тихановскую: около 5 тыс. жителей пришли на встречу с кандидатом

Очередная встреча кандидата в президенты Светланы Тихановской с избирателями, прошедшая вечером в четверг 23 июля, собрала по разным оценкам от 2 тыс. до 5 тыс. человек. И даже если только на встречу пришли 2 тыс. человек, следует обратить внимание на тот факт, что акция проходила не в Минске, а в Борисове.

Власти попытались помешать проведению санкционированного мероприятия: автомобиль Тихановской был остановлен сотрудниками ГАИ.

На встрече Тихановская анонсировала запуск онлайн-платформы "Голос", которая будет считать голоса на основе информации, предоставленной избирателями с помощью мессенджеров.

Кандидат в президенты призвала не принимать участие в досрочном голосовании, обязательно прийти на участки только в основной день голосования 9 августа, не забыв при этом белый браслет.

По данным правозащитного центра «Весна» были задержаны 5 активистов "Народнай Грамады" и "Европейской Беларуси".

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