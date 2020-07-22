Штаб Бабарико по-прежнему призывает к выдвижению наблюдателями

Штаб Виктора Бабарико призвал не обращать внимания на принятое ЦИК РБ постановление «5 наблюдателей на 1 участок» и подавать заяви на аккредитацию в качестве наблюдателей.

«Сегодня после новостей из ЦИК активность выдвижения наблюдателей возросла. По-прежнему цель – максимальное количество наблюдателей. Все будут аккредитованы, и смогут выполнять свою функцию. Ведь помогать можно и рядом с участком, или выезде с урной для голосования или внутри помещения», - сказал юрист штаба Максим Знак во время стрима.

Он сообщил, что ЦИКу будет предложено оборудовать все участки камерами за счет группы граждан: «тогда вообще функцию наблюдателей будет выполнять камера, и безопасность членов участковых комиссий будет безусловно обеспечена»

Юрист проинформировал, что принятое ЦИК постановление о наблюдателях будет обжаловано.