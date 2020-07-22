Лукашенко в необычное для него время провел встречу с доверенными лицами

Лукашенко в нетрадиционное для него время – после окончания рабочего дня – провел встречу с своими доверенными лицами. Встреча, тем не менее, прошла в Дворце Независимости.

«Период острый. Вы, наверное, уже сами почувствовали. И я специально попросил, чтобы мы собрались именно в этот день после этого периода начального. Есть, о чем поговорить. Я не собираюсь вам выдавать инструкции, тем более что мою точку зрения вы знаете», - сказал Лукашенко.

«Естественно она претерпевает какие-то изменения. Не в плане того, что я отказываюсь от того, что я говорил в самом начале. А в связи с тем, что меняется ситуация, меняется обстановка, очень быстро меняется. Поэтому есть вопросы, которые мы должны с вами обсудить. И, самое главное, я должен ответить на те вопросы, которые, вы уже почувствовали, наши люди задают вам на встречах», - пояснил белорусский правитель.

Он рассказал, как формировался список доверенных лиц, сообщил тг-канал Пул Первого.

"Наверное, с третьего раза мы только утвердили соответствующие списки. Я был категорически против, чтобы в него вошли все наши губернаторы, как это было когда-то. Они и так будут работать. Мы очень долго формировали эти списки. И последний вариант, который был выработан, я с ним согласился", - сообщил он.

Встреча длилась около 3-х часов.