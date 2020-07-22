Дмитриев: Решение ЦИК «5 наблюдателей на участок» противоречит кодексу

Кандидат в президенты Андрей Дмитриев назвал противоречащим законодательству решение ЦИК РБ ограничить до 5 человек число наблюдателей на избирательном участке из-за пандемии коронавируса.

«Это решение противоречит избирательному кодексу. Я призываю всех альтернативных кандидатов объединить усилия в борьбе за наше право контролировать подсчёт голосов», - выступил с инициативой Дмитриев.

У него есть 2 предложения на этот счет, и оба можно запустить в работу.

«Надо идти в суд. Мы готовы», - озвучил первый вариант Дмитриев.

«Также отправил предложение в ЦИК. Раз разрешённых наблюдателей 5 и у нас 5 кандидатов в президенты, аккредитацию проводить по формуле 5х5. То есть отдавать приоритет наблюдателям, представляющим кандидатов в президенты. По одному на участок. Каждый кандидат может назвать организацию, от которой будут его наблюдатели», - озвучил он второе предложение. – «Например: Дмитриев - «Говори правду»; Тихановская – ОГП; Черчень – БСДП; Лукашенко - «Белая Русь», ФПБ; Канопацкая - правозащитные организации».

«И последнее, доверенные лица кандидатов, могут наблюдать за ходом выборов без аккредитации. У каждого кандидата их 30. Значит, что у нас есть минимум 120 человек, которых нужно скоординировать в наблюдении на разных участках», - добавил Дмитриев.