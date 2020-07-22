Последнее обновление: 22.07.2020 12:28

Верховный суд РБ получил жалобу Виктора Бабарико

Юристам и адвокатам Виктора Бабарико удалось обеспечить поступление в Верховный суд РБ жалобы экс-банкира на отказ ЦИК РБ регистрировать его кандидатом в президенты. При этом, поступившая в Верховный суд жалоба подписана непосредственно Виктором Бабарико.

«Верховный суд подтвердил получение 21.07.2020 жалобы от Бабарико В.Д., отправленных спецсвязью СИЗО КГБ 17.07.20. Жалоба считается поданной в пределах установленного трёхдневного срока, но во избежание недоразумений содержит ходатайство о восстановлении срока подачи, если суд посчитает его пропущенным. Ждём информацию о назначении дела к слушанию», - сообщил юрист штаба Максим Знак.

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