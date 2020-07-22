ЦИК РБ принял решение о сокращении числа наблюдателей на участках

Центризбирком Беларуси внес изменения в порядок направления национальных наблюдателей на избирательные участки во время голосования на президентских выборах.

Как заявила на заседании в среду председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, сокращается до 5 число национальных наблюдателей на участке в основной день голосования, и до 3-х - во время досрочного голосования.

Ермошина пояснила, что "это и физическая, и эпидемиологическая безопасность", передает Интерфакс-Запад.

Кроме того, она заявила, что предлагается допускать на участки наблюдателей в порядке их аккредитации: кто раньше аккредитовался, тот и будет наблюдать на участках. Подавляющее большинство тех, кто аккредитовался раньше остальных, составляют члены общественных объединений: Белой Руси, БРСМ, а также профсоюзов.

Один из членов комиссии во время обсуждения этого предложения отметил, что поддерживает данное решение, поскольку "когда кто-то будет дышать в спину (членам избирательной комиссии), они могут принять решение, которое нам неприемлемо".