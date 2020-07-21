Кандидаты в президенты Беларуси выступили на ТВ

Сегодня все четверо альтернативных кандидатов в президенты Беларуси выступили в эфире белорусского зомбоящика.

Светлана Тихановская

Светлана Тихановская зачитала «не привычную всем программу», главным пунктом которой являются «новые, честные и справедливые, выборы».

«Для того чтобы эти выборы состоялись, нам необходимо объединиться. Что я призываю вас сделать сейчас? Первое — стать независимыми наблюдателями. Второе — прийти на выборы именно 9 августа, никакого досрочного голосования. Третье — проголосовать за меня, Светлану Тихановскую. И, наконец, защищать свой голос».

«Необходимо собрать рекордное количество наблюдателей, самое большое во всей истории независимой Беларуси. И зафиксировать реальный результат голосования… Чем больше явка, тем тяжелее украсть наш голос. Чем больше явка, тем более очевидной будет фальсификация. Я призываю вас не оставаться дома 9-го числа, иначе вы проголосуете за нынешнюю власть. Если мы останемся дома и не придем на участок, это будет победа действующей власти».

Она сказала, что выборы 9 августа не будут свободными и честными, что «ни одного из сильных лидеров не зарегистрировали»… Но в случае победы Тихановская пообещала принять меры «для проведения честных выборов».

Сергей Черечень

Сергей Черечень высказался за нейтралитет (забыть о НАТО и ОДКБ) и профессиональную армию. Он выступил против непрозрачной интеграции и пообещал проапгрейдить Конституцию, исправляющий косяки предыдущих референдумов

«Беларуси необходимо переходить от суперпрезидентской республики к усилению роли парламента, как это происходит во многих европейских странах», -сказал Черечень.

Андрей Дмитриев

Андрей Дмитриев заявил, что в случае своей победы проведет новые честные выборы.

«[Новый президент (это он о себе – ред.)] сформирует переходное правительство из альтернативных кандидатов и уважаемых чиновников. В течение года подготовит и проведет с полностью обновленным составом ЦИК и избирательных комиссий честный выборы, на которых вы выберете президента, парламент и глав городов, чтобы они подчинялись вам».

Он пообещал, что ограничит президентство двумя сроками. Он не уточнил, двумя сроками подряд или двумя сроками вообще.

… пообещал «сократить аппарат чиновников, контролеров, начальников, продать ненужные резиденции и самолеты и вернуть эти деньги в бюджет», освободить политических заключенных и отменить кракосрочные контракты (речь о найме работников).

Неожиданным моментом выступления стал ответ Дмитриева на недавнее заявление главы Совбеза РБ Андрея Равкова о готовности армии к предотвращению массовых беспорядков.

«Я, как уже говорил, сам из семьи военных, служил, мой сын служит сейчас, двое на подходе. И я считаю неприемлемым даже намеки, что вас могут использовать на улицах городов. Мой отец, офицер, всегда учил меня: армия существует, чтобы защищать страну от внешнего врага. Это святая обязанность. Кого это собираются ставить в шеренгу — наших детей? Так не пойдет. Господин Равков, ваши слова наносят урон имиджу армии. Если вы хотите, чтобы мы отдавали вам наших сыновей, оставьте армии только ее назначение — Родину защищать и ее независимость».

Анна Канопацкая

После отказа от теледебатов и на фоне отсутствия желания у г-жи Канопацкой проводить встречи с избирателями (она пока не уведомила ЦИК о проведении массовых мероприятий) возникло ощущение, что Канопацкая откажется от возможности выступить в эфире ТВ. Но она все-таки выступила.

Анна Канопацкая обещает ограничить президентство одним семилетним сроком и провести реформы на изменение системы государственного управления в форму парламентско-президентской республики.

Она анонсировала программу «Беларусь для людей: я сделаю!» для выхода из «экономической и социальной пропасти», пообещала провести налоговую и судебную реформы, провести приватизацию некоторых госпредприятий.

Канопацкая пообещала денонсацию договора о Союзном государстве, выход из ОДКБ и ликвидацию российских военных баз на территории РБ.