Последнее обновление: 21.07.2020 16:08

Турецкий бизнесмен Игдеджи угрожает публикацией компромата на Веронику Цепкало

В ходе проходящего сегодня в Минске суда по иску Игдеджи к Валерию Цепкало гражданин Турции озвучил претензии в адрес Вероники Цепкало. Тем самым, Игдеджи, утверждавший, что его претензии к Цепкало никак не связаны с политикой, де-факто подтвердил политический и заказной характер своих претензий.

«Я оплачивал ее поездку в Стамбул, отдых в Крыму… Когда сейчас я вижу, что непонятно, где Валерий, за границей или в Беларуси, и номер один уже не он, а Вероника Цепкало, я решил сейчас и с нее снять маску. Если нужно, я на следующей неделе напишу заявление в Генпрокуратуру и на нее, у меня есть все документы», - заявил Игдеджи, объясняя причину возникновения претензий к Веронике Цепкало (цитата tut.by).

В ходе судебного разбирательства он заявил: «С государством у меня никаких отношений, только налоги плачу. Конечно, я люблю Лукашенко, его режим мне нравится, террора нет, я спокойно живу».

Как сообщалось, Валерий Цепкало на сегодняшнее заседание не явился, по его просьбе судом будет назначено повторное предварительное заседание.

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