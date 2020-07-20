ПАСЕ получила приглашение Беларуси, но наблюдателей не будет

Беларусь не дождется наблюдателей от Парламентской Ассамблеи Совета Европы. В ПАСЕ получили приглашение белорусской стороны, но наблюдать за выборами в синеокую никто не поедет.

ПАСЕ назвала несколько причин для отказа отправить наблюдателей в Минск. Одна их них понятна – пандемия коронавируса.

Но есть и политические причины. Так, в ПАСЕ считают, что власти Беларуси чересчур затянули с приглашением и до выборов осталось совсем немного времени. При этом, без участия международных наблюдателей прошли важные этапы избирательной кампании.

Кроме того, основной партнер ПАСЕ по наблюдение за выборами – БДИПЧ ОБСЕ – также отказался отправлять своих наблюдателей в Минск по указанным выше причинам.