Лукашенко сыграет на поле Тихановской, Канопацкая – на месте форвард-спойлера

Лукашенко в оставшиеся до выборов дни попробует вернуть лояльность Гомельской области, региона, который больше всех топит за Светлану Тихановскую. Тихановская при поддержке штабов Цепкало и Бабарико будет завоевывать голоса минчан.

Такой расклад следует из данных ЦИК РБ о количестве заявленных кандидатами в президенты агитационных массовых мероприятий.

Команда Светланы Тихановской подала 10 уведомлений о 160 мероприятиях, из которых 156 пройдут в Минске, 2 в Минской области и по одному в Могилевской и Гомельской областях.

В свою очередь команда Лукашенко подала 45 уведомлений о 884 мероприятиях, из которых 549 пройдут в Гомельской области, 190 - в Могилевской, лишь 144 - в Минске и одно – в Брестской области.

Команда Андрея Дмитриева подала 32 уведомления о 214 массовых мероприятиях: 145 в Минске, 46 в Гомельской области, 20 в Брестской и по одному в Витебской, Гродненской и Минской.

Команда Сергея Черечня подала 6 уведомлений о 138 массовых мероприятиях, которые пройдут в Минске.

У Анны Канопацкой, уже отказавшейся от теледебатов из-за превосходства над остальными участниками кампании, намечается новая роль – она пока не планирует проводить агитационные массовые мероприятия.