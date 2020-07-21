Последнее обновление: 21.07.2020 13:10

Валерий Цепкало не пришел в суд по иску Седата Игдеджи

Экс-претендент в кандидаты в президент Валерий Цепкало сегодня подтвердил предположения о том, что он уже достаточно давно покинул Беларусь, чтобы избежать возможного задержания по фактам, представленным в прокуратуру гражданином Турции Седатом Игдеджи.

Цепкало отверг все обвинения турецкого бизнесмена. В частности во время стрима 7 июля он сообщил, что думает о самом Игдеджи и его компаниях, профессиональной деятельности и о том, что Игдеджи "кинул" сотни людей и сотни компаний" и "продолжает обманывать".

В результате гражданин Турции подал очередной иск с требованием опровергнуть сведения, порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию. Игдеджи требует, чтобы Цепкало удалил видео со своего канала и выложил там опровержение со словами, что предыдущее видео удалено потому что не соответствует действительности. Также бизнесмен хочет, чтобы Цепкало оплатил государственную пошлину за подачу искового заявления.

Накануне Вероника Цепкало заявила, что Валерий Цепкало не пропал, он ведет трансляции и дает каждый день по несколько интервью. Прошладаже информация о том, что Цепкало находится на самоизоляции как контакт 1 уровня (почему тогда его супруга не самоизоляции?).

Сегодня в суде Первомайского района Минска началось предварительное судебное слушание по гражданскому иску Игдеджи к Валерию Цепкало.

Цепкало в суд не явился. Не было в суде и его представителя. Судья зачитала ходатайство Валерия Цепкало, которое поступило в суд. В нем он просил провести повторное предварительное судебное заседание. Суд решил провести предварительное заседание сегодня в отсутствии ответчика.

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