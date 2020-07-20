Белорусы похоронят ЦИК под грудой жалоб

Сначала избирательной кампании в ЦИК Беларуси зарегистрировано около 10 тысяч жалоб, сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина.

«Не могу сказать точно, сколько поступило жалоб от граждан. На утро субботы (18 июля) мне давали сведения, что только зарегистрированных жалоб около 10 тысяч. Те, которые уже поступают в мешках, просто складываются, вскрываются — и мы смотрим, нет ли там других жалоб, с другим содержанием. По всем остальным будут просто составляться акты, потому что их нужно зарегистрировать», - сообщила Ермошина, которую цитирует БелаПАН.

На уточняющий вопрос, сколько поступило жалоб в последние дни в связи с решением ЦИК отказать в регистрации кандидатами в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, Ермошина сказала: «В последние дни это не подлежит подсчету. У нас привлечены даже работники других организаций, чтобы конверты вскрывать. Но общий ответ на эти жалобы уже дан, никакого другого не будет».

На просьбу прокомментировать инициативу штаба Бабарико, чтобы граждане в день голосования фотографировали свои бюллетени и выкладывали в интернет, Ермошина отметила, что этого нельзя будет делать до 20:00, пока не начнется подсчет голосов.

По ее словам, подобные фотографии могут быть расценены как агитация, а она в день голосования запрещена. Вместе с тем, глава уточнила, что выкладывать фото можно «во время досрочного голосования», «нельзя будет только в день основного голосования до того момента, как начнется подсчет голосов».

Ермошина сообщила, что на заседании 22 июля ЦИК планирует обсудить и принять «самые разные постановления по голосованию», в том числе о голосовании определенных категорий граждан и о внесении изменений в методические рекомендации ЦИК по голосованию студентов, чтобы они могли голосовать по месту жительства, а не учебы.