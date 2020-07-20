Светлана Тихановская спрятала детей за границей

Дети кандидата в президенты Светланы Тихановской находятся за пределами Беларуси, «в безопасном месте». В целях их безопасности она не стала раскрывать страну.

«Да, действительно, дети сейчас не в Беларуси, они в безопасном месте», - сказал Тихановская, которую цитирует БелаПАН.

Тихановская отметила, что такие меры безопасности были приняты после того, как при начале сбора подписей ей поступили угрозы.

Как сообщалось, при посещении первой же территориальной комиссии, в Гомеле, ей позвонили с украинского номера. Неизвестный «посоветовал» не сдавать подписи, иначе Светлану «могут посадить», а детей забрать в детдом. Несмотря на угрозы, потенциальный на то время кандидат в президенты приняла решение продолжать сдачу подписей.

До звонка с угрозами дети (4 и 10 лет) находились под присмотром двух бабушек. Им не сообщали об аресте отца, известного блогера Сергея Тихановского. Детям сказали, что папа в командировке.