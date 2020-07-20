Тихановская обещает избавить учителей от идеологической нагрузки

Кандидат в президенты Светлана Тихановская 20 июля представила свою предвыборную программу в эфире белорусского радио. Она пообещала избавить учителей от выполнения идеологической работы, отменить принудительное распределение и запретить призыв студентов в армию во период обучения.

«Учителей в школах нужно освободить от всего, что не связано с обучением и воспитанием детей: от обеспечения подписки на газеты, принуждения детей вступать в БРСМ, посещения пропагандистских мероприятий, от сбора денег и ремонта кабинетов за свой счет. Труд учителя надо оплачивать достойно», — заявила Тихановская (цитата БелаПАН).

По ее мнению, школа изменится к лучшему, если помимо государственной будет развиваться и частная система образования, что создаст здоровую конкуренцию. Университеты должны перейти на самоуправление, а задача средней школы — «развивать личность, умение искать информацию, работать в команде, рождать и ценить новые идеи».

Основным вопросом своей предвыборной программы она назвала повышение уровня жизни. «Главное богатство страны — ее люди. Надо дать им возможность работать и зарабатывать... Мы снимем барьеры для развития малого и среднего бизнеса. Пусть люди сами создают рабочие места. Прибыльные государственные предприятия продолжат работать, с убыточными должны разобраться профессионалы. У нас есть профессиональные экономисты и менеджеры, которые сумеют повысить уровень жизни и сократить ненужные государственные расходы», — отметила Тихановская.

В системе здравоохранения, по ее словам, работают прекрасные, высокообразованные медики. «Но ситуация с COVID-19 показала, что им мешают работать чиновники, которые заботу о статистике ставят выше, чем здоровье людей... Информация об общественном здоровье должна быть правдива и общедоступна», — подчеркнула кандидат в президенты.