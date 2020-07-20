Бабарико требует опровержения от Белтелерадиокомпании

Экс-банкир Виктор Бабарико поручил своим адвокатам потребовать опровержения от Белтелерадиокомпании за сюжет «Дело Белгазпромбанка»: куда текли долларовые реки».

Об этом сообщили адвокаты Бабарико Дмитрий Лаевский и Наталья Мацкевич, передает tut.by. Речь идет о сюжете, в котором были показано заявление Лукашенко о том, что Бабарико «зарыдал, когда не зарегистрировали, и начал показания давать».

«Сегодня мы посещали Виктора Дмитриевича, обсуждали этот вопрос. Виктор Дмитриевич решил направить в Белтелерадиокомпанию на основании Закона «О СМИ» требование об опровержении этих сведений и отдельных утверждений из репортажа «дело Белгазпромбанка»: куда текли долларовые реки» как не соответствующих действительности и порочащих его честь и достоинство. Это требование он подписал при нас и передал администрации СИЗО для направления по адресу», — сообщили адвокаты.