Зимовский дарит белорусам прекрасный воскресный вечер

Г-н Зимовский, тот самый «седовласый ублюдок», комментатор с БТ, которого в нулевых ненавидела вся страна за его комментарии в эфире белорусского ящика и «преданную» службу Лукашенко, сегодня решил подарить белорусам надежду. Пусть на пару дней или хотя бы на один вечер, но всё же…

Зимовский одним из последних прокомментировал появившийся в медиа пространстве вброс о якобы гипертоническом кризисе у Лукашенко. То ли только узнал об этом, приехав с дачи под Питером, то ли долго подтверждение получал…

Телеграм-каналы за последние сутки почти похоронили, но затем оперативно вернули к жизни последнего диктатора Европы Александра Лукашенко.

Сразу несколько читателей, среди которых – родственница сотрудницы президентской клиники, сообщили о серьезных проблемах со здоровьем у Лукашенко, сообщил тг-канал

«Вчера еще лежал в президентской клинике. Забрали поздно вечером в пятницу из рабочего кабинета после встречи с российским премьером. Все мероприятия, запланированные на субботу и воскресенье, отменили», - сообщил читатель канала.

"Сильно прыгнуло давление вечером в пятницу. Сразу отвезли в Республиканский клинический медицинский центр в Ждановичах. Гипертонический криз. Вчера все было оцеплено сотрудниками службы охраны", - сообщила подписчица со ссылкой на родственницу, работающую в центре.

Или, например, было и так: «Лукашенко госпитализирован в президентскую клинику с гипертоническим кризом. Ставят капельницу».

Спустя некоторое время пошла реакция «По данным из наших источников в администрации Президента Беларуси у Лукашенко просто поднялось давление. Сейчас он проходит обследование».

…Зимовский на всё вышеописанное сообщил следующее: «Апоплексический удар».

Затем пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт заявила главреду «Эха Москвы» Алексею Венедиктову «Не дождетесь». Но слишком поздно, шампанское уже многие открыли, и его, как говорил недавно ресторатор Прокопьев, может не хватить.

Неужели и вправду кто-то тут поверит в постановку Венедиктова-Эйсмонт? Попробуйте себе представить ситуацию: «У Лукашенко на самом деле удар, всё более чем плохо, верхушка власти в полной растерянности. Тут звонит Венедиктов с вопросом. А г-жа Эйсмонт ему отвечает: «Да, Алексей, это правда, только ты пока никому не говори»» … Ору…