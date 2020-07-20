Последнее обновление: 20.07.2020 14:18

Революционер Прокопьев готов помочь борцам с режимом Лукашенко

Известный ресторатор Вадим Прокопьев записал новое видеообращение, в котором заявил готовности помочь борцам с режимом Лукашенко.

«У меня никогда не было двух мнений относительно Лукашенко. И я никогда этого не скрывал. Но в этот раз здесь еще и личное. Я не принадлежу ни к какому политическому штабу, но намерен помочь тем людям, кто способен доверять и объединяться ради общей, самой важной цели, позабыв о личных амбициях», - заявил Прокопьев.

Он также предложил представителям старой оппозиции, сделавших оппо-бизнес

«В старой оппозиции были и другие, те, кто превращал борьбу с режимом в маленький бизнес, строил себе коттеджи за международные гранты. Им еще не поздно исправить свою репутацию, не поздно присоединиться. Мы простим», - пообещал Прокопьев.

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