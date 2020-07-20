Штаб Тихановской заявил о разработке IT-решения для подсчета голосов на выборах

Более 200 человек из разных стран в настоящее время работают над разработкой IT-платформы, с помощью которой альтернативные кандидаты намерено бороться с возможными нарушениями в ходе голосования на президентских выборах.

"В инициативе участвуют более 200 неравнодушных граждан нашей страны, проживающих в Беларуси, в Украине, Чехии, Германии, других странах. Прямо сейчас группы талантливой молодежи работают над созданием того IT-решения, которое поможет минимизировать фальсификации на предстоящих выборах", - заявила Вероника Цепкало, супруга экс-претендента на пост президента Валерия Цепкало, которому ЦИК отказал в регистрации.

Цепкало выступила на первом публичном митинге кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, который прошел в воскресенье в Дзержинске (Минская обл.), сообщил Интерфакс-Запад.

Спустя 3 часа на собравшей не менее 7,5 тыс. человек встрече с избирателями Вероника Цепкало призвала сторонников перемен прийти на участки для голосования 9 августа с белыми браслетами.

«Сейчас у меня на руке белый браслет. Его можно сделать из абсолютно простых и доступных подручных средств. Это может быть кусок белой ткани, бинта, просто бумаги, как у меня. Такой браслет вы сделаете самостоятельно за две минуты. Белый цвет означает чистоту и изменения. Мы призываем всех тех, кто против действующей власти, прийти на выборы, чтобы у вас на руке был такой белый браслет. Таким образом мы будем видеть, что нас — большинство», - предложила она.