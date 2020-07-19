ЛукашенкоТихановская: Народ поднимет себя с диванов и защитит свои голоса

Белорусский народ поднимется на защиту своих голосов в случае фальсификации выборов. Такое мнение высказала кандидат в президенты Светлана Тихановская 19 июля на своем первом в Минске предвыборном митинге в парке Дружбы Народов.

«Я презираю власть за то, какими гнусными методами она стала избавляться от своих конкурентов, в которых «увидели угрозу. Но вы же понимаете, что угроза для власти — не кандидаты, а люди Беларуси, которые не хотят больше жить в унижении, хотят жить в свободной стране, где людей не будут выхватывать с улиц в автозаки, бросать в тюрьму по надуманным причинам», — заявила Тихановская, которую цитирует БелаПАН.

Кандидат в президенты призвала всех приходить на выборы только 9 августа и игнорировать досрочное голосование, потребовала освободить всех политических и экономических заключенных и заверила, что после победы на выборах 9 августа будут проведены новые — «честные, абсолютно прозрачные выборы с теми кандидатами, которых на этом этапе не допустили». Она также призвала максимум людей становиться наблюдателями, чтобы «покрыть все избирательные участки» — это, по ее мнению, «снизит риск фальсификаций».

«Что бы ни случилось потом, мы обязаны защищать свои голоса… Выборы будут сфальсифицированы, мы все это знаем. Но именно в этом году мы уверены в том, что мы сможем проконтролировать, каким образом распределялись голоса. Мы бы не пошли на этот шаг, если бы мы не были уверены в своей победе. Но даже в том случае, когда выборы будут сфальсифицированы, мы знаем, что народ поднимет себя с диванов и защитит свои голоса».

«Я, Светлана Тихановская, хочу стать президентом Республики Беларусь ради перемен, ради новых честных и открытых выборов после 9 августа», — так завершила свое выступление Тихановская.