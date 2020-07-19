Последнее обновление: 19.07.2020 21:59

Встреча Тихановской с избирателями стала самой многолюдной за всю историю

Сегодняшняя встреча кандидата в президенты Светланы Тихановской стала самой многолюдной встречей с кандидатами за всю историю президентских кампаний в Беларуси.

В 2006 году на том же месте Милинкевич собрал меньше людей, напоминает Наша Нива. Правда, тогда у протестов был организатор — Народный Фронт. А сейчас есть только недовольная народная стихия, которая объединилась вокруг технического кандидата в условиях, когда все лидеры в тюрьме.

«Что много людей соберется, стало ясно еще на подходах. Люди шли в парк колоннами, аплодисменты от сцены были слышны издалека. Площадку заполнили полностью, стояли и на лужайке вокруг», - пишет издание. – «Светлана Тихоновская и ее соратницы Вероника Цепкало и Мария Колесникова не профессиональные политики, не митинговые ораторы. Но люди принимали это как должное. Аплодисменты им не утихали».

«Людей было неожиданно много. Атмосфера напоминала начало весны 1996-го. Мобилизация 19 июля показала, что страницу этих выборов рано переворачивать», - подытоживает nn.by.

Далее по теме
Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июнь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Июль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование