Встреча Тихановской с избирателями стала самой многолюдной за всю историю

Сегодняшняя встреча кандидата в президенты Светланы Тихановской стала самой многолюдной встречей с кандидатами за всю историю президентских кампаний в Беларуси.

В 2006 году на том же месте Милинкевич собрал меньше людей, напоминает Наша Нива. Правда, тогда у протестов был организатор — Народный Фронт. А сейчас есть только недовольная народная стихия, которая объединилась вокруг технического кандидата в условиях, когда все лидеры в тюрьме.

«Что много людей соберется, стало ясно еще на подходах. Люди шли в парк колоннами, аплодисменты от сцены были слышны издалека. Площадку заполнили полностью, стояли и на лужайке вокруг», - пишет издание. – «Светлана Тихоновская и ее соратницы Вероника Цепкало и Мария Колесникова не профессиональные политики, не митинговые ораторы. Но люди принимали это как должное. Аплодисменты им не утихали».

«Людей было неожиданно много. Атмосфера напоминала начало весны 1996-го. Мобилизация 19 июля показала, что страницу этих выборов рано переворачивать», - подытоживает nn.by.