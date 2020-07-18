Канопацкая заявила о существенном превосходстве над своими конкурентами

Кандидат в президенты Беларуси Анна Канопацкая отказалась от участия в теледебатах из-за «существенного превосходства над своими оставшимися конкурентами». Свое решение она назвала морально-этическим.

«В политической борьбе все средства хороши. В кампании по выборам президента Республики Беларусь 2020 года - тем более. Два моих конкурента по собственной глупости и жадности, решительными действиями своего бывшего хозяина, устранены. И, кажется, надо быть довольной. Вроде всё идёт по плану. Однако, как человек взрослый и политик ответственный, не могу позволить себе переступить через морально-этическое», - заявила Канопацкая.

«В сложившейся ситуации самоустранения от предусмотренного законом публичного общения в теледебатах на глазах избирателей моего единственного реального соперника, отдавая себе отчёт в существенном превосходстве над своими оставшимися конкурентами, понимая всю ответственность за сохранность и устойчивость психического здоровья некоторого числа из их сторонников, считаю необходимым заявить:

Как опытный и состоявшийся политик я не имею ни права, ни желания состязаться с заведомо более слабыми оппонентами. Участвовать в ребячьем шоу прокремлёвских марионеток, состоящем из мальчиков-спойлеров и девочек-хохотушек, позволить себе не могу никак».

«Мне вскоре ещё страной руководить», - подчеркнула она.

Канопацкая сообщила, что в понедельник направит официальное письмо в ЦИК с уведомлением об отказе от участия в теледебатах.