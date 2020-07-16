В мире число заражений коронавирусом превысило 13,69 млн. случаев

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 13697019 (+234151 за сутки) по данным Worldometer на 8:25 16 июля 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 586888 (+5571) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 4894732 (-75710) человек, из них 59634 (+128) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 8155765 (+303162) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят США с 3616747 (+71670) случаями заражения, Бразилия – 1970909 (+39705), Индия – 970169 (+32682), Россия – 746369 (+6422) и Перу – 337724 (+3857). Беларусь – на 29 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 71670, Бразилия – 39705, Индия – 32682, ЮАР – 12757, Мексика – 7051. Беларусь (174) – на 67 (+3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 140140 случаев смерти, Бразилия – 75523, Великобритания – 45053, Мексика– 36327 и Италия – 34997. Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия– 1261 случай смерти, США – 997, Мексика – 836, Индия – 614, Иран – 199. Беларусь – на 48 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 65443 случаев заражения коронавирусом и 480 смертей.