Швейцарский иммунолог назвал мифом наличие бессимптомных больных COVID-19

В борьбе с коронавирусом по всему миру были допущены ошибки, заявил микробиолог, почетный профессор и бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер.

Его исследование опубликовал портал Американской академии медицины за продление жизни. По мнению Штадлера, в борьбе с коронавирусом были допущены следующие ошибки, передает РБК.

Коронавирус SARS-CoV-2 — это не полностью новый вирус, он схож с другими коронавирусами; он подобен сезонному вирусу, вызывающему простуду, который мутирует и исчезает летом. Поэтому, например, «многие ветеринарные врачи были раздражены заявлением о новизне коронавируса, поскольку они до этого годами прививали от него кошек, собак, свиней и коров».

В качестве основной опасности коронавируса эксперты по всему миру называли то, что от него не существует иммунитета, но это было лишь предположением, ведь соответствующих исследований не было. «Это была не наука, а чистая спекуляция, основанная на интуиции, которую все повторили друг за другом», — отмечает Штадлер.

В подтверждение этому ученый приводит данные, что новый коронавирус оказал меньшее влияние в тех районах Китая, где ранее произошли вспышки вируса SARS, вызывавшего атипичную пневмонию. «Это явное доказательство, что наша иммунная система считает SARS и коронавирус, по крайней мере, частично похожими и что один вирус может защитить нас от другого», — считает он.

Также исследователь приводит как пример исследование немецких ученых. Согласно нему, у 34% жителей Берлина, не болевших коронавирусом, выявлен приобретенный иммунитет, за который отвечают Т-клетки. Это значит, что эти клетки, находя у SARS-CoV-2 схожую структуру с возбудителями обычной простуды, борются с ним, отмечает Штадлер.

То, что эпидемиологи не верили в сезонность коронавируса, привело к составлению неверных моделей и прогнозов. «Когда первоначальные наихудшие сценарии нигде не сбылись, некоторые все еще цепляются за модели, предсказывающие вторую волну», — указывает Штадлер.

Не существует и бессимптомных носителей коронавируса: у них, как и у большинства детей, которые не вошли в группу риска, есть иммунитет к заболеванию, заявил ученый. Ошибка произошла из-за того, что тесты на коронавирус неспособны определить, жив ли вирус до сих пор или уже подавлен иммунной системой, и в итоге может принять за активное заболевание «крошечные разрушенные части вируса». «Вероятно, что большое число ежедневных сообщений о заражении происходит исключительно из-за вирусного мусора», — указывает Штадлер.

«Следующей шуткой, которую разделяли некоторые вирусологи, было утверждение, что те, кто болеет без симптомов, все еще могут заражать других людей. У «здоровых» больных в горле было бы столько вируса, что обычного разговора между двумя людьми было бы достаточно, чтобы «здоровый» заразил другого «здорового», — иронизирует ученый. Если считать, что у так называемых бессимптомных носителей вирус уже подавлен, они уже не могут распространять заболевание, считает Штадлер.

«Сейчас вирус исчез. Возможно, он вернется зимой, но это будет не вторая волна, а сезонный характер. Тем молодым и здоровым людям, которые в настоящее время ходят с маской на лице, было бы лучше носить шлем, потому что риск того, что что-то упадет им на голову, больше, чем риск серьезно заразиться коронавирусом», — заявил Штадлер. А зимой «люди, которые все равно заболеют, могут надеть свои маски, чтобы показать другим, чему они научились от этой пандемии», — заключил ученый.