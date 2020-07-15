В мире число заражений коронавирусом превысило 13,24 млн. случаев

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 13462868 (+222434 за сутки) по данным Worldometer на 8:25 15 июля 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 581317 (+5716) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 4970442 (+71995) человек, из них 59506 (+311) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 7851603 (+144412) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят США с 3545077 (+65594) случаями заражения, Бразилия – 1931204 (+43245), Индия – 937487 (+29842), Россия – 739947 (+6248) и Перу – 333867 (+3744). Беларусь – на 29 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 65594, Бразилия – 43245, Индия – 29842, ЮАР – 10496, Россия – 6248. Беларусь (155) – на 64 (-3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 139143 случаев смерти, Бразилия – 74262, Великобритания – 44968, Мексика– 35491 и Италия – 34984. Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия– 1341 случаев смерти, США – 935, Индия – 588, Мексика – 485, Иран – 179. Беларусь – на 45 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 65269 случаев заражения коронавирусом и 474 смерти.