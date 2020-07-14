В мире число заражений коронавирусом превысило 13,24 млн. случаев

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 13240434 (+198736 за сутки) по данным Worldometer на 8:15 14 июля 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 575601 (+3941) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 4898447 (+75163) человек, из них 59195 (-535) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 7707191 (+116097) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят США с 3479483 (+65488) случаями заражения, Бразилия – 1887959 (+21783), Индия – 907645 (+28179), Россия – 733699 (+6537) и Перу – 330123 (+3797). Беларусь – на 29 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 65488, Индия – 28179, Бразилия – 21783, ЮАР – 11554, Россия – 6537. Беларусь (182) – на 61 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 138247 случаев смерти, Бразилия – 72921, Великобритания – 44830, Мексика– 35006 и Италия – 34967. Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия– 770 случаев смерти, Индия – 540, США – 465, Мексика – 276, Иран – 203. Беларусь – на 48 (-4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 65114 случаев заражения коронавирусом и 468 смертей.