В мире число заражений коронавирусом превысило 12,84 млн. случаев

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 12847288 (+216221 за сутки) по данным Worldometer на 8:00 12 июля 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 567734 (+4845) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 4737514 (+94524) человек, из них 58794 (+97) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 7483246 (+116755) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят США с 3355646 (+61719) случаями заражения, Бразилия – 1840812 (+36474), Индия – 850358 (+27755), Россия – 720547 (+6611) и Перу – 322710 (+3064). Беларусь – на 29 (-1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 61719, Бразилия – 36474, Индия – 27755, ЮАР – 13497, Мексика – 6891. Беларусь (163) – на 69 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 137403 случаев смерти, Бразилия – 71492, Великобритания – 44798, Италия – 34945 и Мексика– 34191. Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия– 968 случаев смерти, США – 732, Мексика – 665, Индия – 543, Колумбия – 194. Беларусь – на 42 (+9) месте.

В Беларуси официально подтверждены 64767 случаев заражения коронавирусом и 459 смертей.