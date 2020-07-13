В мире число заражений коронавирусом превысило 13,04 млн. случаев

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 13041698 (+194410 за сутки) по данным Worldometer на 8:15 13 июля 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 571660 (+3926) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 4823284 (+85770) человек, из них 58660 (-134) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 7588094 (+104848) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят США с 3413995 (+58349) случаями заражения, Бразилия – 1866176 (+25364), Индия – 879466 (+29108), Россия – 727162 (+6615) и Перу – 325326 (+3012). Беларусь – на 29 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 58349, Индия – 29108, Бразилия – 25364, ЮАР – 12058, Россия – 6615. Беларусь (165) – на 60 (+9) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 137782 случаев смерти, Бразилия – 72151, Великобритания – 44819, Италия – 34954 и Мексика– 34730. Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия– 659 случаев смерти, Мексика – 539, Индия – 500, США – 380, Иран – 194. Беларусь – на 44 (-2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 64932 случаев заражения коронавирусом и 464 смерти.