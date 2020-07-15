Цепкало будет поддерживать Тихановскую в президентской гонке

Экс-директор Парка высоких технологий Валерий Цепкало заявил, что планирует поддерживать кандидата в президенты Светлану Тихановскую.

"В самое ближайшее время будем с ней разговаривать. У нас есть несколько очень интересных стратегий, как дальше двигаться в сложившейся ситуации в этой политической кампании", - сказал Цепкало на пресс-конференции в среду.

"Я думаю, что Светлана Тихановская сыграет свою роль", - добавил он, передает Интерфакс-Запад.

Цепкало считает, что действующий президент Беларуси Александр Лукашенко "оставил" Тихановскую в избирательной кампании, "потому что, по его мнению, она слабый соперник".

"Он готов играть в хоккей, но играть с женщиной, которая никогда не стояла на коньках и не держала в руках клюшку", - сказал политик. - "Но сила женщины в ее слабости. И именно потому, что она женщина и мать, я считаю своим долгом всячески ее поддерживать".

Цепкало также сообщил, что его штаб будет вести консультации и с другими кандидатами в президенты.