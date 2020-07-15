Лукашенко назвал условие приглашения международных наблюдателей

Лукашенко уже обвинил Запад в двойных стандартах при оценке происходящих в Беларуси событий и назвал, от гарантий выполнения которого белорусские власти могут пригласить международных наблюдателей на выборы.

Как сообщалось, БДИЧ ОБСЕ и ПА Парламентская Ассамблея Евросоюза уже отказались присылать своих наблюдателей в синеокую.

"Они уже нам начинают намекать: вы смотрите, чтобы все было демократично, чтобы на улице не было столкновений…" – возмутился Лукашенко.

"Хотите наблюдать за выборами - пожалуйста, завтра приезжайте. Мы не против. Мы не прячемся. Но нам показывать пальцем, как жить, не надо», - заявил белорусский правитель.

«Мы знаем, как жить. У себя надо разобраться. Там проблем больше всего. Но, знаете, свои проблемы хочется спрятать за ширмой соседних каких-то проблем. Надо пальцем показать на соседей и на других. Тоже не получится. Не те времена", - добавил он.

Лукашенко указал на действия правоохранителей во время демонстраций "желтых жилетов" во Франции, вспомнил о народных волнениях в США.

"Видите, что там происходит. Там без слезоточивого газа не обходится. Покритикуйте Трампа, США за отсутствие демократии. На Россию попробуйте наехать. Побаиваются. И вот они, наверное, решили опять потренироваться на Беларуси. Не получится", - заявил Лукашенко.