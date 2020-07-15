ОМОН задерживает граждан, стоящих в очереди на подачу жалобы в ЦИК

Правоохранительные органы начали проводить задержания граждан, которые в 19:00 не покинули очередь на подачу жалобы в ЦИК РБ из-за нергеистрации Виктора Бабарико.

«В 19:00 Центризбирком завершил работу, однако очередь, растянувшаяся на полтора километра, продолжала стоять. После этого правоохранители начали задерживать некоторых стоящих в очереди. На месте работают бойцы ОМОН, участок улицы Мясникова оцепили внутренние войска», - сообщает Sputnik.by.

Примерно за 20 минут представители милиции через мегафон обратились к стоящим в очереди в ЦИК ч требованием разойтись.

«В 19:00 Центральная комиссия завершает свою работу, в связи с чем принять всех не сможет. В связи с чем просьба разойтись. Свои заявления вы сможете подать в электронном виде», - говорил милиционер.