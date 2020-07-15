Последнее обновление: 15.07.2020 12:59

СК Беларуси возбудил уголовное дело из-за демонстрации несогласия

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сообщил заместитель начальника управления Следственного комитета по Минску Андрей Мотолько.

Речь идет о прошедшей вчера в Минске гражданской акции несогласия с действиями властей в ходе избирательной кампании.

«По факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок на территории Минска, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел, управлением Следственного комитета по Минску возбуждено уголовное дело по статье 342 Уголовного кодекса», - сообщил Мотолько.

«В настоящий момент проводятся неотложные следственные действия во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел и ГКСЭ. Все видеоматериалы, размещенные в интернете, приобщены к материалам уголовного дела и в настоящий момент изучаются следователями. Лица, причастные к противоправной деятельности, задержаны. Их действиям будет дана правовая оценка», - сказал представитель СК Беларуси.

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