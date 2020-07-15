Последнее обновление: 15.07.2020 12:59

Ресторатор Прокопьев вызвал Лукашенко на дуэль из-за слова «пидорас»

Ресторатор Вадим Прокопьев в своем видеообращении к Лукашенко потребовал от белорусского правителя публичных извинений. Если в течение 24 часов извинений не будет, тогда Прокопьев вызывает Лукашенко на дуэль.

Прокопьев утверждает, что после обращения ресторатора к другим владельцам ресторанов в Минске (в мае) Лукашенко назвал Прокопьева «пидорасом».

«Посмотрев мое видеообращение «Рестораторы объединяйтесь», вы, Александр Лукашенко, сказали развязно и громко следующие слова «Пидорас, это что он там себе позволяет». Как же мне теперь с вами быть?», - сказал Прокопьев в боксерских перчатках.

В качестве дуэли Прокопьев предлагает три раунда на ринге. В качестве секундантов предложено пригласить главу МВД Юрия Караева и бывшего командира ОМОНа Юрия Подобеда.

«Старый и проверенный способ. Без понтов и уголовщины. Три раунда в ринге по 3 минуты. Секунданты надежные. Отлично знают и вас и меня. Понимают в поединках», - сказал ресторатор.

Прокопьев сообщил, что отправил свое видеообращение пресс-секретарю Лукашенко.

Прокопьев продал все свои доли в белорусских ресторанах и уезжает в Сингапур.

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