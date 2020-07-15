Последнее обновление: 15.07.2020 12:59

Тихановская обвинила сотрудников МВД в геноциде

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к сотрудникам правоохранительных органов с призывом прекратить насилие над участниками мирных акций несогласия и остановить геноцид.

«Дорогие мои белорусы… я вижу, что происходит на улицах Минска и в других городах нашей республики. Сотрудники МВД, ОМОН, что вы делаете? Вы просто избиваете своих матерей, сестер, братьев, детей. Люди вышли на мирный протест, люди вышли, чтобы высказать свое недовольство существующей системой. Люди вышли за свое желание жить в свободной стране, желание иметь честные выборы», - обратилась Тихановская.

«Зачем вы своими действиями разжигаете в сердцах людей еще больше негативных эмоций к системе? Вы понимаете, что вашими руками творится геноцид? Остановитесь, пожалуйста, мне больно смотреть на весь этот беспредел, что происходит сейчас, остановитесь, я вас прошу», - призвала кандидат в президенты.

Как сообщалось, вечером 14 июля по всей стране более 250 человек были задержаны за мирные акции несогласия с действиями властей.

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