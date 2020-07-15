Вероника Цепкало обвинила ЦИК в искажении информации

ЦИК Беларуси не только подделывает документы и бракует подписи граждан Беларуси, но и преподносит информацию в искаженном виде.

Такое заявление в fb сделала Вероника Цепкало, супруга экс-главы ПВТ Валерия Цепкало, комментируя претензии Ермошинского ЦИК к ее декларации о доходах.

Г-жа Цепкало не указала в своей декларации акции Приорбанка.

«По вопросу акций в Приорбанке, я получила их в наследство, после смерти моей мамы в 2001 году. Честно признаюсь, я забыла про их существование, так как … за весь 2019 год мне начислили 32 руб. 99 коп. в качестве дивидендов. Ни одного уведомления банка я ни разу не получала за все время! Ну честно скажите, вы бы вспомнили, что в феврале 2019 года вам начислили 32 руб 99 коп??? Да, признаюсь, я не вспомнила», - объяснилась Вероника Цепкало.

«Но даже если предположить, что была ошибка, ошибка составила 16% - вместо допустимых 20% при подаче декларации! Зачем повторять и «вбивать» в головы избирателей мысль, что это была одной из ошибок, которая привела к не регистрации?», - возмутилась она.

«Вместо того, чтобы помогать и направлять граждан, запрашивать пояснения, разъяснять избирательный процесс, как это делается в цивилизованных странах, вы "топите", судите, вешаете обвинения и приговоры прямо на заседании ЦИК… Мне стыдно, что мы живет в такой стране», - заключила Вероника Цепкало.