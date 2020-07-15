Правительство ФРГ обеспокоено подготовкой к выборам в Беларуси

Правительство ФРГ выразило обеспокоенность действиями белорусских властей при подготовке к президентским выборам в стране, запланированным на 9 августа.

В Берлине "с сожалением приняли к сведению" информацию о том, что оба главных соперника президента Беларуси Александра Лукашенко не были допущены к выборам, заявил представитель МИД ФРГ в среду, 15 июля. Он назвал это "тяжелым ударом по базовым демократическим принципам, свободе слова и правовой системе", передает DW.

Представитель МИД отметил, что федеральное правительство с большой обеспокоенностью восприняло известие о задержаниях, в том числе произвольных, более 250 человек, которые накануне принимали участие в массовых стихийных акциях протеста в Минске и других частях Беларуси против недопуска к президентским выборам кандидатов от оппозиции.

По словам представителя МИД ФРГ, Берлин призывает белорусское правительство обеспечить справедливые и свободные выборы и пригласить на них наблюдателей от ОБСЕ.

Между тем международная правозащитная организация Amnesty International осудила массовые задержания участников протестных акций в Беларуси. "Люди, которые собрались, чтобы осудить невключение оппозиционных политиков в список кандидатов в президенты, имели полное право выйти на улицы. Мирный протест является важным способом реализации прав на свободу мирных собраний и выражения мнений", - заявила старший руководитель кампаний Amnesty International по Беларуси Аиши Джанг.

"Белорусские власти должны уважать права человека и не должны разгонять и преследовать в судебном порядке людей, которые отстаивают свои права и политический выбор. Любой, кто задержан просто за мирные протесты в Минске или других городах, является узником совести и должен быть немедленно и безоговорочно освобожден", - подчеркнула она.