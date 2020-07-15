Последнее обновление: 15.07.2020 12:59

БДИПЧ ОБСЕ не будет наблюдать за выборами в Беларуси из-за отсутствия приглашения

БДИПЧ ОБСЕ спустя два месяца после объявления о выборах так и не получило от белорусских властей приглашение, что "не позволило БДИПЧ наблюдать за ключевыми аспектами избирательного процесса".

"К ним относятся области, которые, как мы отмечали в недавних отчетах, требуют улучшения в Беларуси. Такие, как формирование избирательных комиссий и регистрация кандидатов. По результатам этих процессов ясно, что власти не предприняли никаких шагов для улучшения", - заявила директор БДИПЧ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир.

Ранее от направления наблюдателей в Беларусь отказалась ПА ОБСЕ.

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