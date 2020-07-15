МВД Беларуси осознало, что нападающие сотрудники ОМОН сами могут стать жертвой

МВД Беларуси сообщило о том, что в результате потасовок 6 сотрудников МВД получили травмы, из которых четверо госпитализированы.

«В результате потасовки шесть милиционеров ОМОН ГУВД Мингорисполкома получили травмы, из них четверо госпитализированы», - сообщила официальный представитель МВД РБ Ольга Чемоданова.

«Вечером 14 июля несколько участников несанкционированных мероприятий пытались спровоцировать беспорядки и столкновения с правоохранителями. Яркое свидетельство тому – кадры, на которых отчетливо видно, как с десяток неистовствующих молодчиков бросаются на одного омоновца», - отмечается в сообщении, к которому приложена ссылка на видеоролик с кадрами стычек с участниками акций несогласия.

Десяток молодчиков бросаются на выручку молодому человек, которого как минимум пара вооруженных спецсредствами молодчиков с надписью ОМОН уложила лицом в асфальт без видимой на то причины: на видео хорошо видно, что у лежащего не было ни автомата, ни пистолета, ни косы с топором и даже перочинного ножика. Да пояс Шахида вряд ли на нем был. Зачем пацана укатали в асфальт, пресс-служба МВД не поясняет. Да и явно те двое, которым в итоге досталось за превышение полномочий, не представлялись и не показывали удостоверения, и уже точно не объясняли, какие у них претензии к человеку, против которого необоснованно применена сила.

«Как сообщали наши коллеги (Следственный комитет РБ – ред.), по фактам участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел, возбуждено уголовное дело», - сообщила пресс-секретарь МВД.

Никто из вышедших вчера на улицы Минска и других городов общественный порядок, и тем более в грубой форме, не нарушал ровно до тех пор, пока из автозаков не высыпала толпа молодчиков, получивших нарушающий законодательство Беларуси приказ хватать все, что попадется под руку. А к нарушителям законодательства, независимо от их формы одежды, и отношение соответствующее.

Вчера в Минске не было акций массовых протестов, потому что ни один из «пребывающих на свободе» политиков не призывал людей выйти на улицы, не вышел сам и не водил их вдоль проспектов от площади к площади. Вчера в Минске на улицах присутствовало гражданское общество, то самое общество, которого так боится и с которым борется еще с 90-х А.Лукашенко. А там, где есть гражданское общество, там нет нарушения общественного порядка. А если вдруг такой нарушитель появляется, его сдают милиционерам или бы просто сами утихомиривают.

МВД Беларуси должно понимать и, есть стойкое убеждение, хорошо понимает разницу в отношении обычных граждан, когда сотрудники ведомства блюдут порядок, а когда выполняют преступный приказ заставить всех бояться выходить на улицу. В первом случае сотрудники МВД получают респект и уважение, во втором – справедливый отпор, в том числе и в виде тумаков и подсрачников. И если в этом случае кому-то обидно или больно, может, стоит работу сменить?