Правоохранительные органы проводят массовые задержания протестующих по всей Беларуси

Правоохранительные органы Беларуси проводят массовые задержания участников гражданских акций несогласия с итогами регистрации кандидатов в президенты Беларуси.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», более 70 человек задержаны в Минске, включая журналистов.

Одними из первых задержаны корреспонденты «Еврорадио» Михась Ильин и Артем Майоров. Во время эфира было слышно, как Ильин успел крикнуть: «Мы журналисты».

На площади Победы были задержаны журналисты «Радио Свабода» Алесь Пилецкий и Андрей Рябчик. Оба имели при себе удостоверения об аккредитации Министерства иностранных дел. После задержания стрим «Радио Свабода» остановился.

В прямом эфире была задержана журналист телеканала Belsat Катерина Андреева, задержан журналист BBC Энди Смайт. Также был задержан корреспондент tut.by Алексей Судников, но отпустили через несколько минут.

На дынный момент известно, что два человека задержаны в Пружанах, около десятка — в Гомеле, не менее 15 человек — в Бресте, один человек - в Бобруйске, два — в Солигорске.

Как сообщают Naviny.by, возле дома-музея I съезда РСДРП собралось около 200 протестующих. Некоторых задержанных омоновцы несут на руках, им вслед кричат «Позор!». Периодически возникают потасовки.

По обеим сторонам проспекта Независимости стоят автозаки и автобусы силовиков. Часть из них в медицинских масках, часть — в балаклавах. На месте событий находится одетый в костюм командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба.

Задержания начались и в районе улицы Немига, где также собрались протестующие. На Октябрьской площади кругами ездили велосипедисты, но их разогнали автобусами и автозаками.