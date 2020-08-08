Последнее обновление: 08.08.2020 15:15

СК Беларуси: По делу о драках с ОМОНом проходят 17 человек

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок на территории города Минска. Речь идет о драках граждан с сотрудниками ОМОНа во время массовых репрессий в ходе протестных акций.

«В результате подозреваемыми признаны 17 граждан. В настоящий момент к десяти мужчинам применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а восьми из них – предъявлено обвинение в применении насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел», - говорится в сообщении Следственного комитета РБ.

«В ходе допросов большинство признали вину в участии в несанкционированных массовых мероприятиях и применении насилия в отношении сотрудников милиции и раскаялись в содеянном. Ряд обвиняемых инициативно высказали желание извиниться перед сотрудниками милиции», - отмечается в сообщении.

Следователями в качестве свидетелей допрошены сотни лиц, задержанных сотрудниками милиции 14 июля за участие в несанкционированном массовом мероприятии на территории столицы.

«Большинство из них это молодые люди в возрасте до 30 лет, которые были уверены, что из-за массовости их личности не будут установлены, а действия останутся безнаказанными», - утверждает СК.

Следственный комитет накануне дня выборов напомнил о необходимости неукоснительного соблюдения действующего законодательства.

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