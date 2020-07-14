Последнее обновление: 14.07.2020 23:05

Задержанных в Минске ставят в автозаках на колени лицом в сиденье

Некоторых задержанных сегодня вечером в центре Минска сотрудники ОМОН заставляют стоять в автозаках на полу на коленях лицом в сиденье с руками, заведенными за голову.

Свидетелями этого стали журналисты, освещающие события, передает БелаПАН.

Милицейские начальники, наблюдавшие за происходящим в центре Минска, отказались отвечать журналистам на вопрос об обращении с задержанными.

Командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба и начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков проигнорировали вопрос, а заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков заявил, что если журналисты не отойдут и не прекратят съемку, то их самих задержат.

Барсуков также рекомендовал журналистам обращаться в пресс-службы ГУВД и МВД.

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