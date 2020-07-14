МВД Беларуси: Любые провокации будут пресекаться

МВД Беларуси предупредило население страны о незаконности проведения массовых мероприятий и готовности пресекать любые провокации.

«Ряд интернет-ресурсов и пользователей, которые находятся за пределами Республики Беларусь, призывают граждан собраться на улицах городов нашей страны для проведения несанкционированных акций. Напоминаем о недопустимости участия в незаконных массовых мероприятиях», - говорится в сообщении пресс-службы МВД РБ.

«Сотрудники милиции примут все меры, направленные на поддержание общественного порядка и пресечение противоправных действий! Любые провокации будут пресекаться в соответствии с действующим законодательством», - предупреждает МВД.

«Просим белорусов проявить разум и мудрость. Не поддавайтесь на провокации, соблюдайте национальное законодательство», - говорится в сообщении, хотя последнее предложение, скорее, касается ЦИК РБ.