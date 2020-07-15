Более 200 человек задержаны в Беларуси во время демонстрации несогласия

Правоохранительные органы Беларуси устроили массовые задержания участников гражданских акций несогласия с итогами регистрации кандидатов в президенты Беларуси.

По данным правозащитного центра «Весна», не менее 250 человек задержаны в Минске (боле 200 задержанных) и других городах Беларуси.

В Минске задержания проводились в разных частях города: на и возле площади Победы, возле Октябрьской площади, на Немиге, возле цирка и т.д. Омоновцы и сотрудники в штатском часто используют грубую физическую силу, избивают людей дубинками, ногами и кулаками.

Задержания произошли и возле Кафедрального собора на Немиге. По сведениям очевидцев, там были задержаны около 20 человек.

В числе задержанных оказались 14 журналистов, сообщил заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий.

В частности, под пресс ОМОНа попали Артем Лява (внештатный корреспондент газеты «Новы час»), Алексей Судников (Судников задерживался дважды), Всеволод Зарубин (оба — tut.by) и Данила Полянский (внештатный корреспондент брестского сайта «Первый регион»), Алесь Пилецкий, Андрей Рабчик (оба — «Радыё Свабода»), Михаил Ильин, Артем Майоров (оба — «Еврорадио»), Энди Смайт (Би-Би-Си), Надежда Пужинская, Марина Дробышевская (обе — сайт «Сильные новости», Гомель) и Игорь Ильяш («Белсат»).

При этом были составлены протоколы по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) на Юрия Глушакова («Сильные новости») и Екатерину Андрееву («Белсат»).