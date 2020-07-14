Ермошинский ЦИК нарушил презумпция невиновности

Центральная избирательная комиссия может пользоваться любыми сведениями уполномоченных государственных органов для того, чтобы определить, что есть существенные отклонения от данных, указанных в декларации претендента в кандидаты.

Но обвинять без суда ЦИК не может, заявил юрист Правозащитного центра "Весна" и бывший адвокат Павел Сапелко, комментируя know-how ЦИК отказ в регистрации кандидата в президенты на основании письма Госконтроля.

«В постановлении ЦИК, определяющем механизмы, которые использует эта комиссия для проверки сведений, изложенных в декларации о доходах и имуществе, есть много положений, противоречащих презумпции невиновности. Обвинять без суда ЦИК не может. Есть такое понятие, как презумпция невиновности. До суда никто не может обвинить человека в уголовных преступлениях, назвать человека виновным и вором», - сказал Сапелко.

По его словам, для такой ситуации должен быть понятен, простой, прозрачный и эффективный механизм обжалования решений ЦИК в суде.

«В принципе, такое право обжалования у тех, кому ЦИК отказывает в регистрации, теоретически есть. Но беда в том, что представители претендента в кандидаты столкнутся с суровой реальностью и с тем, что справедливого и независимого суда в Беларуси тоже нет», - признает Павел Сапелко.

Адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский отреагировал на решение ЦИК в похожей манере. Зачитанное Ермошиной письмо он назвал мнением лица, подписавшего это письмо.

«Письмо сочтено достаточным для констатации неких фактов, на основе которых принято решение, затрагивающее законные интересы, как минимум, многих тысяч граждан, отдавших свои подписи в мае и июне», - отметил Лаевский в fb.

«Письмо, которое не предъявлялось самому претенденту. Письмо, относительно которого претенденту не дано возможности представить возражения. Письмо, которое не показывали защите претендента. Письмо с изложением сведений, которые не выдвигались в обвинении, не являлись предметом судебной оценки. Письмо, которое является только мнением лица, подписавшего письмо», - заявил Лаевский.